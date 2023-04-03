Малайзия готова вести переговоры с Китаем по Южно-Китайскому морю
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил в понедельник, что Малайзия готова вести переговоры с Пекином по спору о Южно-Китайском море, чтобы защитить усилия страны по разведке месторождений энергии. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем — стратегическим водным путем, через который ежегодно проходит торговля на триллионы долларов, — несмотря на решение международного суда, что утверждение Пекина не имеет законных оснований.
Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней добиваются прав на море, в то время как Соединенные Штаты направляют через него свои военно-морские корабли, чтобы отстаивать свободу судоходства в международных водах.
Анвар, который недавно был с визитом в Пекине, сказал, что «деликатный» вопрос был поднят на встрече с Си Цзиньпином, поскольку государственная энергетическая компания Малайзии Petronas имеет свою крупнейшую нефтяную платформу в спорном районе, а также несколько геологоразведочных проектов.
«Я сказал, что, как маленькой стране, нам нужны ресурсы, например нефть и газ, мы должны продолжать разведывательные проекты», — сказал Анвар во время ежемесячного выступления перед сотрудниками канцелярии премьер-министра.
«Но если условие заключается в том, что должны быть переговоры, то мы готовы к переговорам».
Подробностей разговора с Си Цзиньпином премьер не сообщил.
Дополнение
Утверждая свои претензии в Южно-Китайском море, китайские власти в последние годы активизировали строительство искусственных островов, включая оснащение некоторых из них военными объектами и взлетно-посадочными полосами.
Региональные страны также обвинили китайские суда в преследовании их рыболовных судов.
В 2021 году Малайзия вызвала посла Пекина в знак протеста против того, что китайские суда вошли в ее морскую экономическую зону в спорном море.
Ранее в том же году Малайзия подняла в воздух истребители, чтобы перехватить 16 китайских военных самолетов, появившихся у побережья Борнео над Южно-Китайским морем.