Малайзія готова вести переговори з Китаєм щодо Південно-Китайського моря

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Китай претендує на суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем — стратегічним водним шляхом, через який щорічно проходить торгівля на трильйони доларів, — незважаючи на рішення міжнародного суду, що твердження Пекіна не має законних підстав.

Філіппіни, В'єтнам, Малайзія та Бруней домагаються прав на море, тоді як Сполучені Штати направляють через нього свої військово-морські кораблі, щоб відстоювати свободу судноплавства у міжнародних водах.

Анвар, який нещодавно був із візитом у Пекіні, сказав, що «делікатне» питання було порушено на зустрічі із Сі Цзіньпіном, оскільки державна енергетична компанія Малайзії Petronas має свою найбільшу нафтову платформу в спірному районі, а також кілька геологорозвідувальних проектів.

«Я сказав, що, як маленькій країні, нам потрібні ресурси, наприклад нафта і газ, ми повинні продовжувати розвідувальні проекти», — сказав Анвар під час щомісячного виступу перед співробітниками канцелярії прем'єр-міністра.

«Але якщо умова полягає в тому, що мають бути переговори, то ми готові до переговорів».

Подробиць розмови із Сі Цзіньпін прем'єр не повідомив.

Доповнення

Стверджуючи свої претензії в Південно-Китайському морі, китайська влада в останні роки активізувала будівництво штучних островів, включаючи оснащення деяких з них військовими об'єктами та злітно-посадковими смугами.

Регіональні країни також звинуватили китайські судна у переслідуванні їхніх рибальських човнів.

У 2021 році Малайзія викликала посла Пекіна на знак протесту проти того, що китайські судна увійшли до її морської економічної зони у спірному морі.

Раніше того ж року Малайзія підняв у повітря винищувачі, щоб перехопити 16 китайських військових літаків, що з'явилися біля узбережжя Борнео над Південно-Китайським морем.