Макрон провел телефонные переговоры с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которой лидеры обсуждали ситуацию в Сирии и "некоторые другие темы". Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.
"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении Кремля.
Сообщается, что Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.
"Поднимались также некоторые другие темы", - добавили в Кремле.
Напомним, по информации СМИ, Макрона во время разговора с Путиным намеревался обсудить ситуацию украинского политзаключенного Олега Сенцова.