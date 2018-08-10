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Макрон провел телефонные переговоры с Путиным

Киев • УНН

 • 7479 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которой лидеры обсуждали ситуацию в Сирии и "некоторые другие темы". Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

Макрон провел телефонные переговоры с Путиным

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении Кремля.

Сообщается, что Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.

"Поднимались также некоторые другие темы", - добавили в Кремле.

Напомним, по информации СМИ, Макрона во время разговора с Путиным намеревался обсудить ситуацию украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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