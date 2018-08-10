Макрон провел телефонные переговоры с Путиным

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении Кремля.



Сообщается, что Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.



"Поднимались также некоторые другие темы", - добавили в Кремле.



Напомним, по информации СМИ, Макрона во время разговора с Путиным намеревался обсудить ситуацию украинского политзаключенного Олега Сенцова.



