Макрон провів телефонні переговори з Путіним

"В ході обміну думками щодо поточної ситуації в Сирії лідери дали високу оцінку проведеної в липні цього року російсько-французької операції з доставлення та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута", - йдеться в повідомленні Кремля.



Повідомляється, що Путін наголосив на важливості продовження міжнародним співтовариством сприяння відновленню соціально-економічної інфраструктури Сирії, а також повернення біженців і тимчасово переміщених осіб в місця їх постійного проживання.



"Порушувалися також деякі інші теми", - додали в Кремлі.



Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Макрон під час розмови з Путіним мав намір обговорити ситуацію щодо українського політв’язня Олега Сенцова.



