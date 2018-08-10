Макрон провів телефонні переговори з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У п’ятницю відбулась телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, в ході якої лідери обговорювали ситуацію у Сирії і "деякі інші теми". Про це повідомляє прес-служба Кремля, передає УНН.
"В ході обміну думками щодо поточної ситуації в Сирії лідери дали високу оцінку проведеної в липні цього року російсько-французької операції з доставлення та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута", - йдеться в повідомленні Кремля.
Повідомляється, що Путін наголосив на важливості продовження міжнародним співтовариством сприяння відновленню соціально-економічної інфраструктури Сирії, а також повернення біженців і тимчасово переміщених осіб в місця їх постійного проживання.
"Порушувалися також деякі інші теми", - додали в Кремлі.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Макрон під час розмови з Путіним мав намір обговорити ситуацію щодо українського політв’язня Олега Сенцова.