Макрон: европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине, поскольку это касается интересов Европы, передает УНН.

Европейцы должны быть за столом, ведь на кону стоят интересы Европы — интересы, которые частично связаны с тем, что происходит в Украине, из-за помощи, которую мы предоставили, из-за вопроса расширения, который беспокоит европейцев, а также из-за финансовой поддержки и кредитов - сказал Макрон, выступая после завершения саммита ЕС.

Президент Франции также добавил, что ЕС должен представлять президент Европейского Совета Антониу Кошта, но только в рамках своих обязанностей. Однако государства-члены ЕС также должны иметь место за столом для обсуждения гарантий безопасности.

Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ