Макрон: европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине

$44.910.1151.460.47
ukenru
18:17 • 6036 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
17:10 • 14613 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 18156 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 26567 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 35268 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 40029 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 93036 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 51639 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 41057 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 36672 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.2м/с
62%
753мм
Популярные новости
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 33880 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 28480 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 21825 просмотра
Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрениеPhotoVideo14:14 • 14673 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 15935 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 16000 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 21888 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 28539 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 33937 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 93036 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 30295 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 43761 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 52832 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 54433 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 61218 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
БМ-21 «Град»
Техника
Гаубица M109
FIFA (серия видеоигр)

Макрон: европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы должны участвовать в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку это касается интересов Европы.

Макрон: европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейцы должны быть за столом переговоров по завершению войны в Украине, поскольку это касается интересов Европы, передает УНН.

Европейцы должны быть за столом, ведь на кону стоят интересы Европы — интересы, которые частично связаны с тем, что происходит в Украине, из-за помощи, которую мы предоставили, из-за вопроса расширения, который беспокоит европейцев, а также из-за финансовой поддержки и кредитов 

- сказал Макрон, выступая после завершения саммита ЕС.

Президент Франции также добавил, что ЕС должен представлять президент Европейского Совета Антониу Кошта, но только в рамках своих обязанностей. Однако государства-члены ЕС также должны иметь место за столом для обсуждения гарантий безопасности.

Кошта оправдал контакты с Москвой и заявил о подготовке к возможным переговорам с РФ19.06.26, 05:17 • 5768 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика