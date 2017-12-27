Макрон и Меркель будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников - Порошенко

“Пока мы были в воздухе, мы получили сигналы от президента Франции и канцлера Германии. Они также сказали, что они присоединяются к нашей борьбе и будут делать все возможное, чтобы также ускорить освобождение наших ребят, которые находятся в качестве заложников”, — заявил он.

Как сообщал УНН, в Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников.