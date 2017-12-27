Макрон та Меркель робитимуть все можливе, щоб прискорити звільнення українських заручників - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель робитимуть все можливе, щоб прискорити звільнення українських заручників. Про це заявив президент України Петро Порошенко після прибуття в міжнародний аеропорт “Бориспіль” разом зі звільненими з полону українцями, передає кореспондент УНН.
“Поки ми були в повітрі, ми отримали сигнали від президента Франції та канцлера Німеччини. Вони також сказали, що вони приєднуються до нашої боротьби і будуть робити все можливе, щоб також прискорити звільнення наших хлопців і дівчат, які знаходяться у якості заручників”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, у Меркель опублікували заяву щодо звільнення українських заручників.