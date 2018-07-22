Макрон выбрал новый символ Франции

КИЕВ. 22 июля. УНН. Завтра во Франции поступит в продажу новая марка с изображением Марианны - символа республики. По традиции каждый новый президент выбирает новую Марианну для официальной почтовой марки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio France International.