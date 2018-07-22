Макрон выбрал новый символ Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Завтра во Франции поступит в продажу новая марка с изображением Марианны - символа республики. По традиции каждый новый президент выбирает новую Марианну для официальной почтовой марки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio France International.
Автором нового изображения стала представительница стрит-арта Изельт Диган, которая выступает под псевдонимом YZ ("Айз").
Героини Айз - сильные самобытные женщины, ее Марианна соответствует ранее высказанному пожеланию президента Макрона, который хотел бы видеть Марианну "гордой, решительной, принадлежащей XXI веку и готовой к действию".
Напомним, в Украине создадут символ Карпат.
Как сообщал УНН, во Львове погасили марку "Свободу Олегу Сенцову".