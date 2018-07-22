Макрон обрав новий символ Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Завтра у Франції надійде в продаж нова марка із зображенням Маріанни - символу республіки. За традицією кожен новий президент вибирає нову Маріанну для офіційної поштової марки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio France International.
Автором нового зображення стала представниця стріт-арту Ізельт Диган, яка виступає під псевдонімом YZ ( "Айз").
Героїні Айз - сильні самобутні жінки, її Маріанна відповідає раніше висловленому побажанню президента Макрона, який хотів би бачити Маріанну "гордою, рішучо., що належить XXI столітт. і готовою до дії".
Нагадаємо, в Україні створять символ Карпат.
Як повідомляв УНН, у Львові погасили марку "Свободу Олегу Сенцову".