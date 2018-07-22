Макрон обрав новий символ Франції

КИЇВ. 22 липня. УНН. Завтра у Франції надійде в продаж нова марка із зображенням Маріанни - символу республіки. За традицією кожен новий президент вибирає нову Маріанну для офіційної поштової марки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio France International.