Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  110302 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  133517 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140374 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130559 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118514 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104513 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102254 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137452 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157913 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154389 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Новости по теме
Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

  •  1703 просмотра
В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

  •  2244 просмотра
ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

  •  4426 просмотра
Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

  •  4453 просмотра
ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

  •  4877 просмотра
россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

  •  4602 просмотра
Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

  •  4735 просмотра
Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

  •  5012 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

  •  11240 просмотра
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

  •  11003 просмотра

Популярные

На Киевщине объявлена воздушная тревога

На Киевщине объявлена воздушная тревога

  •  122008 просмотра
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

  •  124324 просмотра
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

  •  131687 просмотра
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

  •  126378 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

  •  116472 просмотра

Публикации

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

  •  406 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  242367 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  281497 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  543962 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  459436 просмотра

Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает войну в Украине "главной угрозой европейской безопасности" и хочет разработать европейскую оборонную инициативу для обеспечения надежной защиты континента.

Война •   •  1703 просмотра
Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так", враг готовит новую дискредитационную кампанию против помощи США, сообщила заместитель руководителя Центра политического анализа Совета национальной безопасности и обороны.

Война •   •  2244 просмотра
В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Министерство обороны Украины планирует разрешить мужчинам, которые находятся за рубежом, обновлять свои военно-учетные данные в консульских учреждениях и через электронный кабинет, поскольку функционирование территориальных военкоматов за пределами страны является нереальным.

Война •   •  4426 просмотра
ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое видение сильной Европы, способной противостоять глобальным вызовам, таким как война России в Украине, путем укрепления своей обороноспособности и взаимодействия со всеми регионами мира.

политика •   •  4453 просмотра
Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

Парламент принял закон, который регулирует начисление пенсий тем, кто работал за рубежом и устанавливает правила прекращения пенсионных выплат в определенных случаях.

Экономика •   •  4877 просмотра
ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом

россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате массированного обстрела россиян Донецкой области сегодня утром.

Война •   •  4602 просмотра
россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Германия поддерживает включение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в следующий пакет санкций ЕС против россии. Об этом сказал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, призвав другие страны последовать их примеру.

Война •   •  4735 просмотра
Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

Верховная Рада Украины приняла законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Война •   •  5012 просмотра
Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Война •   •  11240 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в захвате государственной земли, имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз покидал Украину во время военного положения, создавая риск побега.

политика •   •  11003 просмотра
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор