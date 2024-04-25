Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает войну в Украине "главной угрозой для европейской безопасности". Об этом он сказал в своем выступлении в Сорбонне, где он выступил относительно оценки ситуации в Европе и "направления", которое он хотел бы на ближайшие годы, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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Президент Французской Республики, как сообщается, обратился к вопросу войны в Украине, которая, по его словам, является "главной угрозой для европейской безопасности". "Непременным условием нашей безопасности является то, что россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет против Украины", - сказал Макрон.

Президент Франции также снова признал, что "снова внес стратегическую неясность", упомянув в феврале о возможном вводе войск союзников в Украину. "Мы сталкиваемся с несдержанной силой, которая напала на европейскую страну (...) и которая больше не хочет говорить нам, каковы ее границы", - продолжил он, добавив: "Почему каждое утро мы должны говорить, каковы все наши границы?"

В этом контексте Макрон желает "обеспечить (...) надежную защиту европейского континента". "Именно поэтому в ближайшие месяцы я приглашу наших партнеров разработать эту европейскую оборонную инициативу, которая должна прежде всего стать стратегической концепцией", - сказал он.

Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам