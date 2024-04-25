Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время своей речи в Сорбонне, очертил свое видение Европы как глобального объединения, которое должно усилить оборонные возможности и понимать, как разговаривать со всеми регионами мира. Об этом передает УНН со ссылкой на Tv5 Monde.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время выступления в университете Сорбонна в Париже, 25 марта, отметил, что Европа должна усилить свою оборону и быть сильной, поскольку страна должна противостоять вызовам измененного мира, в том числе таким, как война России в Украине.

Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

Наша сегодняшняя Европа смертна и может умереть. Оно может умереть, и это зависит только от нашего выбора. Мы должны построить эту стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя - сказал Макрон.

По словам французского лидера необходимо брать ответственность за развитие "собственной европейской оборонной промышленности. Кроме того, он отметил, что Европа "должна показать, что она никогда не является вассалом Соединенных Штатов и что она также знает, как разговаривать со всеми другими регионами мира".

Макрон поддерживает швейцарскую мирную конференцию для Украины: анонсировал участие Франции