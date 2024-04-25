Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам
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В Кривом Роге прогремел взрыв
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор
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С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский
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Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам
Президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое видение сильной Европы, способной противостоять глобальным вызовам, таким как война России в Украине, путем укрепления своей обороноспособности и взаимодействия со всеми регионами мира.
ВР приняла закон, который урегулирует размер и выплату пенсий тем, кто работал за рубежом
Парламент принял закон, который регулирует начисление пенсий тем, кто работал за рубежом и устанавливает правила прекращения пенсионных выплат в определенных случаях.
россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате массированного обстрела россиян Донецкой области сегодня утром.
Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу
Германия поддерживает включение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в следующий пакет санкций ЕС против россии. Об этом сказал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, призвав другие страны последовать их примеру.
Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф
Верховная Рада Украины приняла законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в захвате государственной земли, имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз покидал Украину во время военного положения, создавая риск побега.
Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд
Верховная Рада не смогла принять законопроект №9569 о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд с 2024 года.
ВР легализовала домашних работников: что это значит
Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует труд домашних работников, дает определение домашнего труда, устанавливает требования к трудовому договору, запрещает нанимать на работу несовершеннолетних до 16 лет и обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.
С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, более 950 000 украинцев нашли долгосрочное убежище в Польше с начала полномасштабного вторжения России.