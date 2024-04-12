Макрон поддерживает швейцарскую мирную конференцию для Украины: анонсировал участие Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал инициативу Швейцарии провести 15-16 августа конференцию высокого уровня, направленную на достижение мира в Украине, и подтвердил участие Франции вместе с другими странами. Об этом он сказал журналистам 11 апреля, пишет УНН.

Я приветствую Швейцарию за ее приверженность. Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в декабре прошлого года, и я думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для точной подготовки условий мира. И поэтому мы тесно работаем над этим и будем на встрече, предложенной Швейцарией, со всеми странами, которые хотят длительного мира, то есть длительного мира, это мира, который уважает международное право и правила - сказал Макрон.

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Правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня в июне, направленную на достижение мира в Украине.

В январе Швейцария заявила, что примет мирный саммит по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского, и с тех пор провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и такими странами, как Китай и Индия, чтобы оценить их заинтересованность в участии.

"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - заявили в федеральном совете страны.

Конференция, как анонсировано, состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Она будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и длительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия россии в мирном процессе".

Российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии. При этом россия, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, заявила, что инициатива Швейцарии без участия москвы является бессмысленной.