Макрон будет говорить с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в воскресенье - Порошенко

"Отдельно хочу поговорить о том, что во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Эммануэлем Макроном, где мы тщательно обсудили большое количество сотрудничества, начиная с военно-технического и заканчивая освобождением заложников", - сказал он.



По словам Порошенко, президент Макрон подчеркнул, что, наверное встретится с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье, 15 июля.



"И вопрос заложников будет поднят", - сказал Порошенко.



Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит.