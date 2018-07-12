Макрон будет говорить с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в воскресенье - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой лидеры обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга после саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"Отдельно хочу поговорить о том, что во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Эммануэлем Макроном, где мы тщательно обсудили большое количество сотрудничества, начиная с военно-технического и заканчивая освобождением заложников", - сказал он.
По словам Порошенко, президент Макрон подчеркнул, что, наверное встретится с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье, 15 июля.
"И вопрос заложников будет поднят", - сказал Порошенко.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит.