Макрон говоритиме з Путіним про звільнення українських політв’язнів в неділю – Порошенко

"Окремо хочу поговорити про те, що під час зустрічі не лише з президентом Трампом, а й з президентом Еммануелем Макроном, де ми ретельно обговорили велику кількість співпраці, починаючи з військово-технічної, і закінчуючи звільненням заручників", - сказав він.



За словами Порошенка, президент Макрон наголосив, що, напевно матиме зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у неділю, 15 липня.



"І питання заручників буде піднято", - сказав Порошенко.



Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, що станеться з Кримом, але йому не подобається те, що там відбувається.