Макрон говоритиме з Путіним про звільнення українських політв’язнів в неділю – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко на полях саміту НАТО в Брюсселі провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, на якій лідери обговорили питання звільнення українських політв’язнів в РФ. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу після саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.
"Окремо хочу поговорити про те, що під час зустрічі не лише з президентом Трампом, а й з президентом Еммануелем Макроном, де ми ретельно обговорили велику кількість співпраці, починаючи з військово-технічної, і закінчуючи звільненням заручників", - сказав він.
За словами Порошенка, президент Макрон наголосив, що, напевно матиме зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у неділю, 15 липня.
"І питання заручників буде піднято", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, що станеться з Кримом, але йому не подобається те, що там відбувається.