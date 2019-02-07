"Макеевский металлургический завод" из-за оккупации почти прекратил деятельность - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По результатам специальной обработки данных из открытых источников и космических снимков выявлено уменьшение объема работ и добычи сырья ЧАО "Макеевский металлургический завод", что находится на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
В пресс-службе отметили, что Макеевский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. К 2010 г. предприятие с полным металлургическим циклом, позволяло изготавливать до 1,5 млн тонн высококачественного сортового проката в год. В начале 2017 года незаконные вооруженные формирования захватили предприятие, которое сейчас находится под внешним управлением оккупационных администраций.
"Несмотря на все попытки оккупационных администраций распространить информацию о перспективе расширения рынка сбыта продукции и эффективную работу завода, результаты анализа космических снимков подтверждают, что завод почти не работает. На складских площадках отсутствует имущество, сырье и продукция может свидетельствовать об отсутствии заказов на заводе. Также отсутствие угля может свидетельствовать о неудовлетворительном обеспечении завода топливом в отопительный сезон", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время большая часть цехов закрыта (мартеновский, доменный, прокатный № 1, литейный и другие). На заводе поддерживается функционирование только прокатного стана по изготовлению проволоки-катанки и арматурного проката.
"Вероятная отсутствие квалифицированных кадров, сырья для изготовления продукции, а также нехватка рынков сбыта, привели к регрессу работы завода", - говорится в сообщении.
В МинВОТ добавили, что "Макеевский металлургический завод", одно из многих украинских предприятий, незаконно захваченных на оккупированной части Донбасса, где оккупационными администрациями Российской Федерации было введено "внешнее управление".
Так называемые "новые руководители", стремясь уменьшить экономическое бремя Российской Федерации за содержание оккупированных территорий не смогли должным образом запустить и наладить работу предприятий, чем еще больше ухудшили экономическую ситуацию на временно оккупированных территориях, отметили в ведомстве.
Ранее в МинВОТ заявили, что здоровью жителей ОРДЛО угрожают неутилизированные химикаты.