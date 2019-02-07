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"Макіївський металургійний завод" через окупацію майже припинив діяльність – МінТОТ

"Макіївський металургійний завод" через окупацію майже припинив діяльність – МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. За результатами спеціальної обробки даних з відкритих джерел та космічних знімків виявлено зменшення обсягу робіт та видобутку сировини ПрАТ “Макіївський металургійний завод”, що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.

У прес-службі відзначили, що Макіївський металургійний завод — одне з найбільших підприємств чорної металургії в Україні. До 2010 р. підприємство з повним металургійним циклом, дозволяло виготовляти до 1,5 млн тон високоякісного сортового прокату на рік. На початку 2017 року незаконні збройні формування захопили підприємство, яке нині перебуває під зовнішнім управлінням окупаційних адміністрацій.

“Попри всі намагання окупаційних адміністрацій поширити інформацію про перспективу розширення ринку збуту продукції та ефективну роботу заводу, результати аналізу космічних знімків підтверджують, що завод майже не працює. На складських майданчиках відсутнє майно, сировина та продукція, що може свідчити про відсутність замовлень на заводі. Також відсутність вугілля може свідчити про незадовільне забезпечення заводу паливом в опалювальний сезон”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві також відзначили, що на даний час велика частина цехів закрита (мартенівський, доменний, прокатний № 1, ливарний та інші). На заводі підтримується функціонування тільки прокатного стану з виготовлення дроту-катанки та арматурного прокату.

“Ймовірна відсутність кваліфікованих кадрів, сировини для виготовлення продукції а також брак ринків збуту, призвели до регресу роботи заводу”, — йдеться у повідомленні.

У МінТОТ додали, що “Макіївський металургійний завод”, один із багатьох українських підприємств, незаконно захоплених на окупованій частині Донбасу, де окупаційними адміністраціями Російської Федерації було введено “зовнішнє управління”.

Так звані “нові керівники”, прагнучи зменшити економічний тягар Російської Федерації за утримання окупованих територій не змогли належним чином запустити і налагодити роботу підприємств, чим ще більше погіршили економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, наголосили у відомстві.

Раніше у МінТОТ заявили, що здоров'ю жителів ОРДЛО загрожують неутилізовані хімікати.

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