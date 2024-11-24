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Майкл Волц сравнил войну в Украине с окопной Первой мировой и призвал к мирным переговорам

Майкл Волц сравнил войну в Украине с окопной Первой мировой и призвал к мирным переговорам

Киев  •  УНН

 • 5151 просмотра

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Майкл Волц сравнил войну в Украине с Первой мировой. Он заявил о планах команды Трампа работать над мирными переговорами после вступления в должность.

Будущий советник Трампа Майкл Волц сравнил нынешнюю войну в Украине с окопной войной Первой мировой. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Он отметил, что война приводит к огромным потерям среди людей и техники. Волц подчеркнул, что необходимо положить конец этому насилию, а что именно на это будет направлена работа его команды.

Майкл Волц также прокомментировал недавнее решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать противопехотные мины. Хотя он признал, что эти мины могут быть эффективными в условиях войны, он подчеркнул, что такое решение должно быть частью более широкой стратегии, которая позволит завершить конфликт.

Волц отметил, что Дональд Трамп глубоко обеспокоен развитием событий в Украине и эскалацией конфликта. Он добавил, что Трамп хочет восстановить стабильность и мир в регионе, а не только реагировать на ситуацию. Согласно его словам, после вступления Трампа в должность команда президента будет работать с нынешней администрацией Байдена для организации мирных переговоров. Он также подчеркнул, что европейские страны должны сыграть важную роль в процессе мирного урегулирования.

В США объяснили, почему разрешили Украине применять американские противопехотные мины20 нояб. 2024, 15:56 • 39959 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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