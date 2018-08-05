Мадуро обвинил президента Колумбии в причастности к покушению на его жизнь

“Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением”, — сказал Мадуро.

Мадуро раскрыл некоторые подробности неудачного покушения. “Напротив меня взорвался летательный аппарат”, — сказал глава государства. По его словам, сначала он принял случившееся за подрыв пиротехники по случаю завершения торжественного мероприятия, но затем практически сразу произошел второй взрыв, после чего началась операция по его защите и эвакуации. Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Венесуэльский лидер добавил, что сохранил спокойствие во время инцидента, так как “полностью доверяет народу и вооруженным силам”. “И меня защищает Бог, поэтому я жив и побеждаю”, — сказал Мадуро.

Несколько причастных к субботней попытке покушения задержаны, добавил глава Венесуэлы.

“Часть участников покушения задержаны”, — сказал Мадуро, не став раскрывать подробностей. По его словам, расследование “уже продвинулось далеко вперед”.

“В Венесуэле должно свершиться правосудие в отношении тех, кто покушался на мою жизнь и на жизнь высокопоставленных представителей руководства, которые находились [рядом со мной] в тот момент. Правосудие, максимальное наказание! И не будет им прощения. Те, кто осмелился совершить покушение на жизнь, пусть забудут о прощении”, — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы считает, что часть причастных к неудачного покушения на него проживает в США. “Некоторые из тех, кто планировал покушение на меня, проживающих в США”, — цитирует главу государства Twitter Единой социалистической партии Венесуэлы.

При этом он отметил, что продолжит борьбу за идеалы Боливарианской революции.

“Я в порядке, я жив, и после этой атаки я стал еще более решительный, чем когда-либо, чтобы идти по пути Боливарианской революции. Мы хотим мира”, - заявил Мадуро.

Напомним, семь человек получили ранения во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Об этом, как сообщила венесуэльская радиостанция Union Radio.