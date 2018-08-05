Мадуро звинуватив президента Колумбії в причетності до замаху на його життя

“Все вказує на правих, на венесуельських ультраправих разом із колумбійськими ультраправими. Ім’я Хуана Мануеля Сантоса стоїть за цим замахом”, — сказав Мадуро.

Мадуро розкрив деякі подробиці невдалого замаху. “Напроти мене вибухнув літальний апарат”, — сказав глава держави. За його словами, спочатку він прийняв те, що трапилося за підрив піротехніки зі нагоди завершення урочистого заходу, але потім практично відразу стався другий вибух, після чого почалася операція захисту та евакуації Мадуро. Президент і члени вищого керівництва країни не постраждали.

Венесуельський лідер додав, що зберіг спокій під час інциденту, оскільки “повністю довіряє народу і збройним силам”. “І мене захищає Бог, тому я живий і перемагаю”, — сказав Мадуро.

Кілька причетних до суботньої спробі замаху затримані, додав глава Венесуели.

“Частина учасників замаху затримані”, — сказав Мадуро, не ставши розкривати подробиць. За його словами, розслідування “вже просунулося далеко вперед”.

“У Венесуелі має здійснитися правосуддя по відношенню до тих, хто робив замах на моє життя і на життя високопоставлених представників керівництва, які перебували у той момент. Правосуддя, максимальне покарання! І не буде їм прощення. Ті, хто наважився вчинити замах на життя, нехай забудуть про прощення”, — сказав Мадуро.

Президент Венесуели вважає, що частина причетних до невдалого замаху на нього проживає в США. “Кілька з тих, хто планував замах проти мене, проживають в США”, — цитує главу держави Twitter Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

При цьому він зазначив, що продовжить боротьбу за ідеали Боліваріанської революції.

“Я в порядку, я живий, і після цієї атаки я став ще більш рішучий, ніж будь-коли, щоб йти по шляху Боліваріанської революції. Ми хочемо миру”, — заявив Мадуро.

Нагадаємо, семеро людей отримали поранення під час замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в суботу, сам глава держави не постраждав. Про це, як повідомила венесуельська радіостанція Union Radio.