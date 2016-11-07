М.Саакашвили не покинет Украину - эксперт

ukru
15 марта, 19:03 • 112423 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133135 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126001 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110139 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104135 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100540 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131430 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130476 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127700 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 37686 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 31960 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 63867 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 26263 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 21145 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131430 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 131033 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266821 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295949 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 15689 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107874 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130476 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113683 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130839 просмотра
Актуальное
М.Саакашвили не покинет Украину - эксперт

М.Саакашвили не покинет Украину - эксперт

Киев • УНН

 • 6551 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Отставка Михеила Саакашвили с поста главы Одесской ОГА напоминает процесс, который происходил в Грузии при президенте Эдуарде Шеварднадзе. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический эксперт Бачо Корчилава, передает УНН.

"Я не думаю, что Саакашвили сдался. Мы должны наблюдать за процессом дальше. Я думаю, что это начало... На самом деле, мне это напоминает процесс, который был при президенте Шеварднадзе. Он (Михеил Саакашвили), будучи министром юстиции, на заседании правительства показал президенту Шеварднадзе фотографии домов чиновников и сказал, или вы уволите министров, или я уйду из правительства в оппозицию. Шеварднадзе предпочел не увольнять министров, Саакашвили ушел в оппозицию. В свое время его сделали чуть ли не маргиналом, но потом, что было в 2003 году, уже знают все. Я думаю, что сейчас Саакашвили уйдет в отставку и люди, которых он назвал, никуда не денутся пока", - отметил Б.Корчилава.

"Я не думаю, что Саакашвили покинет Украину. Это самый смешной момент, что бывшие грузинские подданные, которые стали гражданами Украины, и теперь они украинские чиновники или политики - это единственные люди, которые имеют только украинский паспорт и не покинут эту страну", - добавил он.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА. Добавим, что вполне вероятно готовилась отставка М.Саакашвили и он решил уйти раньше чем об этом будет объявлено.

Среди тех, кто может занять должность губернатора Одесской области называются имена нардепа Игоря Кононенко и первого заместителя главы Администрации Президента, представителя Президента в Кабмине Виталия Ковальчука.

Добавим также, что нардеп Антон Геращенко считает, что в связи с отставкой М.Саакашвили большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку.

Кроме того, появилась информация о дальнейших политических планах М.Саакашвили, в частности нардеп С.Лещенко рассказал, что он планирует заниматься объединением "Демократического Альянса" и партии "Хвыля".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы