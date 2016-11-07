М.Саакашвили не покинет Украину - эксперт

"Я не думаю, что Саакашвили сдался. Мы должны наблюдать за процессом дальше. Я думаю, что это начало... На самом деле, мне это напоминает процесс, который был при президенте Шеварднадзе. Он (Михеил Саакашвили), будучи министром юстиции, на заседании правительства показал президенту Шеварднадзе фотографии домов чиновников и сказал, или вы уволите министров, или я уйду из правительства в оппозицию. Шеварднадзе предпочел не увольнять министров, Саакашвили ушел в оппозицию. В свое время его сделали чуть ли не маргиналом, но потом, что было в 2003 году, уже знают все. Я думаю, что сейчас Саакашвили уйдет в отставку и люди, которых он назвал, никуда не денутся пока", - отметил Б.Корчилава.

"Я не думаю, что Саакашвили покинет Украину. Это самый смешной момент, что бывшие грузинские подданные, которые стали гражданами Украины, и теперь они украинские чиновники или политики - это единственные люди, которые имеют только украинский паспорт и не покинут эту страну", - добавил он.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА. Добавим, что вполне вероятно готовилась отставка М.Саакашвили и он решил уйти раньше чем об этом будет объявлено.

Среди тех, кто может занять должность губернатора Одесской области называются имена нардепа Игоря Кононенко и первого заместителя главы Администрации Президента, представителя Президента в Кабмине Виталия Ковальчука.

Добавим также, что нардеп Антон Геращенко считает, что в связи с отставкой М.Саакашвили большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку.

Кроме того, появилась информация о дальнейших политических планах М.Саакашвили, в частности нардеп С.Лещенко рассказал, что он планирует заниматься объединением "Демократического Альянса" и партии "Хвыля".