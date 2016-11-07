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М.Саакашвілі не залишить Україну - експерт

М.Саакашвілі не залишить Україну - експерт

Київ • УНН

 • 6553 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Відставка Міхеіла Саакашвілі з поста голови Одеської ОДА нагадує процес, який відбувався у Грузії за президента Едуарда Шеварднадзе. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політичний експерт Бачо Корчілава, передає УНН.

"Я не думаю, що Саакашвілі здався. Ми повинні спостерігати за процесом далі. Я думаю, що це початок... Насправді, мені це нагадує процес, який був за президента Шеварднадзе. Він (Міхеіл Саакашвілі – 5.ua), будучи міністром юстиції, на засіданні уряду показав президенту Шеварднадзе фотографії будинків чиновників і сказав, або ви звільните міністрів, або я піду з уряду в опозицію. Шеварднадзе вважав за краще не звільняти міністрів, Саакашвілі пішов у опозицію. Свого часу його зробили мало не марґіналом, але потім, що було в 2003 році, вже знають всі. Я думаю, що зараз Саакашвілі піде у відставку і люди, яких він назвав, нікуди не подінуться поки", – зазначив Корчилава.

"Я не думаю, що Саакашвілі покине Україну. Це найсмішніший момент, що колишні грузинські піддані, які стали громадянами України, і тепер вони українські чиновники або політики – це єдині люди, які мають тільки український паспорт і не залишать цю країну", – додав він.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА. Додамо, що цілком ймовірно готувалася відставка М.Саакашвілі і він вирішив піти раніше ніж про це буде оголошено.

Серед тих, хто може зайняти посаду губернатора Одеської області називаються імена нардепа Ігоря Кононенка та першого заступника глави Адміністрації Президента, представника Президента в Кабміні Віталія Ковальчука.

Додамо також, що нардеп Антон Геращенко вважає, що у зв’язку з відставкою М.Саакашвілі більшість з команди екс-президента Грузії, скоріш за все подасть у відставку.

Крім того, з’явилася інформація про інформація про подальші політичні плану М.Саакашвілі, зокрема нардеп С.Лещенко розповів, що той планує займатися об’єднанням “Демократичного Альянсу” та партії “Хвиля”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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