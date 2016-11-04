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15 марта, 19:03 • 114496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164628 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136795 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129367 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112325 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105186 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101234 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Порошенко посетила открытие ежегодной фотовыставки The Day Newspaper

М.Порошенко посетила открытие ежегодной фотовыставки The Day Newspaper

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко приняла участие в открытии одного из важнейших социальных проектов всеукраинской газеты "День" - XVIII Международной фотовыставки, которая в этом году приурочена 20-риччному юбилея издания. Мероприятие посетили представители посольств, представительств НАТО и ЕС в Украине, политики, министры, общественные деятели и меценаты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Супруга Президента поздравила главного редактора Лариса Ившина и творческий коллектив газеты “День” с юбилеем издания. “За вашими плечами много проектов, которые стали источником познания истории, основой становления украинского государства, воспитывают любовь к родной земле и чувство прекрасного”, — отметила М.Порошенко во время торжественной церемонии открытия фотовыставки.

По словам Л.Ившиной, зрителям представлен своеобразный большой семейный альбом Украины, а на фотографиях — люди, которые формируют лицо страны. “И наш приоритет — показать, как развивается и взрослеет Украины”, — сказала она.

Художница Анна Гаврилюк пояснила, что символ нынешнего фотоконкурса “Дня” — венок — является метафорой семьи: “Этот венок хрупкий только на первый взгляд. Но все знают, что сломать можно только одну веточку, а когда они переплетены, вместе — они несокрушимые ”.

За 17 лет существования фотолетописи в городах Украины прошло 115 фотовыставок “Дня”, а награды получили 778 фотографов. В этом году в редакцию поступило более 2400 фотографий, из которых жюри отобрало 350 лучших работ как профессионалов, так и любителей.

Работы конкурсантов представлены в нескольких номинациях — “Украинский мир”, “Политика”, “Фото с историей” “Мир глазами детей” и “Птицы водоемов”. В номинации “Мир глазами ребенка” госпожа Марина отметила личной наградой 15-летнего автора Андрея Циганчук из Черновцов за работы “Регата” и “У меня, как колосья, золотые волосы”. Жена Президента вручила благодарность и подарила профессиональный рюкзак для фотооборудования.

Международная фотовыставка газеты “День” пройдет с 5 по 13 ноября в Киевской городской галерее искусств “Лавра”.

Украинские Национальные Новости

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