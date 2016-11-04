М.Порошенко посетила открытие ежегодной фотовыставки The Day Newspaper

Супруга Президента поздравила главного редактора Лариса Ившина и творческий коллектив газеты “День” с юбилеем издания. “За вашими плечами много проектов, которые стали источником познания истории, основой становления украинского государства, воспитывают любовь к родной земле и чувство прекрасного”, — отметила М.Порошенко во время торжественной церемонии открытия фотовыставки.

По словам Л.Ившиной, зрителям представлен своеобразный большой семейный альбом Украины, а на фотографиях — люди, которые формируют лицо страны. “И наш приоритет — показать, как развивается и взрослеет Украины”, — сказала она.

Художница Анна Гаврилюк пояснила, что символ нынешнего фотоконкурса “Дня” — венок — является метафорой семьи: “Этот венок хрупкий только на первый взгляд. Но все знают, что сломать можно только одну веточку, а когда они переплетены, вместе — они несокрушимые ”.

За 17 лет существования фотолетописи в городах Украины прошло 115 фотовыставок “Дня”, а награды получили 778 фотографов. В этом году в редакцию поступило более 2400 фотографий, из которых жюри отобрало 350 лучших работ как профессионалов, так и любителей.

Работы конкурсантов представлены в нескольких номинациях — “Украинский мир”, “Политика”, “Фото с историей” “Мир глазами детей” и “Птицы водоемов”. В номинации “Мир глазами ребенка” госпожа Марина отметила личной наградой 15-летнего автора Андрея Циганчук из Черновцов за работы “Регата” и “У меня, как колосья, золотые волосы”. Жена Президента вручила благодарность и подарила профессиональный рюкзак для фотооборудования.

Международная фотовыставка газеты “День” пройдет с 5 по 13 ноября в Киевской городской галерее искусств “Лавра”.