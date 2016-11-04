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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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М.Порошенко відвідала відкриття щорічної фотовиставки The Day Newspaper

М.Порошенко відвідала відкриття щорічної фотовиставки The Day Newspaper

Київ • УНН

 • 6219 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко взяла участь у відкритті одного із найважливіших соціальних проектів всеукраїнської газети “День” — XVIII Міжнародної фотовиставки, яка цього року приурочена 20-річчному ювілею видання. На захід завітали представники посольств, представництв НАТО та ЄС в Україні, політики, міністри, громадські діячі та меценати, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.

Дружина Президента привітала головного редактора Ларису Івшину та творчий колектив газети “День” із ювілеєм видання. “За вашими плечима багато проектів, які стали джерелом пізнання історії, основою становлення української держави, які виховують любов до рідної землі й почуття прекрасного”, — наголосила М.Порошенко під час урочистої церемонії відкриття фотовиставки.

За словами Л.Івшиної, глядачам представлений своєрідний великий сімейний альбом України, а на світлинах — люди, які формують обличчя країни. “І наш пріоритет — показати, як розвивається і дорослішає Україна”, — сказала вона.

Художниця Анна Гаврилюк пояснила, що символ цьогорічного фотоконкурсу “Дня” — вінок — є метафорою сім’ї: “Цей вінок тендітний тільки на перший погляд. Але усі знають, що зламати можна лише одну гілочку, а коли вони переплетені, гуртом — вони незламні”.

За 17 років існування фотолітопису в містах України пройшло 115 фотовиставок “Дня”, а нагороди отримали 778 фотографів. Цього року до редакції надійшло понад 2400 світлин, з яких журі відібрало 350 кращих робіт як професіоналів, так і аматорів.

Роботи конкурсантів представлені у кількох номінаціях — “Український світ”, “Політика”, “Фото з історією” “Світ очима дітей” і “Птахи водойм”. У номінації “Світ очима дитини” пані Марина відзначила особистою нагородою 15-річного автора Андрія Циганчука із Чернівців за роботи “Регата” та “В мене, мов колосся, золоте волосся”. Дружина Президента вручила подяку та подарувала професійний рюкзак для фотообладнання.

Міжнародна фотовиставка газети “День” триватиме з 5 по 13 листопада в Київській міській галереї мистецтв “Лавра”.

Українські Національні Новини

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