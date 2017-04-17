М.Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вице-президент США Майк Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее, передает УНН со ссылкой на Reuters.
М.Пенс прибыл на базу на вертолете через день после того, как Северная Корея провела неудачный запуск ракеты.
Отмечается, что база находится рядом с "сильно укрепленной" демилитаризованной зоной на границе с КНДР.
Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным.
Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.