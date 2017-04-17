М.Пенс прибув на військову базу США в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс прибув на військову базу США в Південній Кореї, передає УНН з посиланням на Reuters.
М.Пенс прибув на базу на вертольоті через день після того, як Північна Корея провела невдалий запуск ракети.
Відзначається, що база знаходиться поруч з “сильно укріпленої” демілітаризованою зоною на кордоні з КНДР.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.