М.Ле Пен пригласили посетить аннексированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Крымчане будут рады визиту на полуостров кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом заявил российский вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики", - сказал Г.Мурадов.
Он считает, что точка зрения, которой придерживается М.Ле Пен, "будет преобладать в мировой политике".
Ранее М.Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах, признает Крым частью России.
МИД Украины выразил возмущение заявление М.Ле Пен по Крыму .
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Опросы показывают, что Марин Ле Пен может претендовать на выход во второй тур, где ей, скорее всего, будет противостоять представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. При этом правящая Социалистическая партия до сих пор не выдвинула единого кандидата - первый тур праймериз, фаворитом которых считается экс-премьер Мануэль Вальс, пройдет 22 января.