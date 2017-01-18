М.Ле Пен запросили відвідати анексований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кримчани будуть раді візиту на півострів кандидата в президенти Франції від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Про це заявив російський віце-прем'єр кримського уряду Георгій Мурадов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"У Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політикам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", - сказав Г.Мурадов.
Він вважає, що точка зору, якої дотримується М.Ле Пен, "переважатиме в світовій політиці".
Раніше М.Ле Пен заявила, що у випадку перемоги на виборах, визнає Крим частиною Росії.
МЗС України висловило обурення через заяву М.Ле Пен щодо Криму.
Вибори президента Франції пройдуть в два тури 23 квітня і 7 травня. Опитування показують, що Марін Ле Пен може претендувати на вихід до другого туру, де їй, швидше за все, буде протистояти представник партії "Республіканці" Франсуа Фійон. При цьому правляча Соціалістична партія досі не висунула єдиного кандидата - перший тур праймеріз, фаворитом яких вважається екс-прем'єр Мануель Вальс, пройде 22 січня.