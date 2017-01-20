М.Депай перешел во французский "Лион"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай, который защищал цвета "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с французским футбольным клубом "Лион", передает УНН со ссылкой на Twitter команды из Франции.
Детали соглашения между "красными дьяволами" и французским клубом пока неизвестны.
Однако, по данным СМИ, сумма трансфера составила более 21 млн фунтов.
Сам полузащитник в своем Twiiter написал: "большое желание играть за "Лион". Я готов к этому вызову".
Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом по доходам в прошлом сезоне.