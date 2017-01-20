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М.Депай перешел во французский "Лион"

М.Депай перешел во французский "Лион"

Киев • УНН

 • 10342 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай, который защищал цвета "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с французским футбольным клубом "Лион", передает УНН со ссылкой на Twitter команды из Франции.

Детали соглашения между "красными дьяволами" и французским клубом пока неизвестны.

Однако, по данным СМИ, сумма трансфера составила более 21 млн фунтов.

Сам полузащитник в своем Twiiter написал: "большое желание играть за "Лион". Я готов к этому вызову".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом по доходам в прошлом сезоне.

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