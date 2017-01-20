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М.Депай перейшов до французького "Ліона"

М.Депай перейшов до французького "Ліона"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Півзахисник збірної Нідерландів Мемфіс Депай, який захищав кольори "Манчестер Юнайтед", підписав контракт з французьким футбольним клубом "Ліон", передає УНН з посиланням на Twitter команди з Франції.

Деталі угоди між "червоними дияволами" та французьким клубом поки що невідомі.

Проте, за даними ЗМІ, сума трансферу склала понад 21 млн фунтів.

Сам півзахисник у своєму Twiiter написа: "велике бажання грати за "Ліон". Я готовий до цього виклику".

Як повідомляв УНН, “Манчестер Юнайтед” став найуспішнім футбольним клубом за доходами в минулому сезоні.

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