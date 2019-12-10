"Человек года 2019" по версии Time: среди претендентов президент Трамп и информатор по его делу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Журнал Time опубликовал список из 10 претендентов на звание "Человек года 2019", которые повлияли на мир за последний год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Today.

Так, журнал обнародовал короткий список претендентов, которые, по их версии, имели наибольшее влияние на мир за последний год. В нынешний список вошли:
• спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси;
• президент США Дональд Трамп;
• основатель Facebook Марк Цукерберг;
• глава КНР Си Цзиньпин;
• анонимный информатор, который рассказал о разговоре Трампа с Зеленским;
• чемпионка мира по футболу Меган Рапиноу;
• адвокат Трампа Руди Джулиани;
• премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;
• экоактивистка Грета Тунберг;
• протестующие в Гонконге.

Напомним, журнал Time присвоил премию "Человек года 2018" журналистам, которых объединили общим определением "Стражи (Guardians)". В список вошел убитый журналист Джамаль Хашогги.

В него также попали:

  • редакция американского издания The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный человек;
  • журналисты Reuters Ва Лун и Кья Со Оо, которых осудили в Мьянме к 7 годам заключения за расследование геноцида рохинджа;
  • журналистка Мария Ресса с Филиппин, известная критикой президента Родриго Дутерте и его кампании "войны с наркотиками";
  • писатель и журналист Аркадий Бабченко, который для раскрытия покушения на него принимал участие в инсценировке собственного убийства.

На премию также был номинирован Владимир Путин, Дональд Трамп и жена британского принца Меган Маркл.

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