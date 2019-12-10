"Людина року 2019" за версією Time: серед претендентів президент Трамп та інформатор у його справі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Журнал Time оприлюднив список із 10 претендентів на звання "Людина року 2019", які вплинули на світ за останній рік. Про це повідомляє УНН з посланням на Today.
Так, журнал оприлюднив короткий список претендентів, які, за їхньою версією, найбільше вплинули на світ за останній рік. До цьогорічного списку увійшли:
• спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі;
• президент США Дональд Трамп;
• засновник Facebook Марк Цукерберг;
• голова КНР Сі Цзіньпін;
• анонімний інформатор, який розповів про розмову Трампа із Зеленським;
• чемпіонка світу з футболу Меган Рапіноу;
• адвокат Трампа Руді Джуліані;
• прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн;
• екоактивістка Грета Тунберг;
• протестувальники у Гонконзі.
Нагадаємо, журнал Time присвоїв премію "Людина року 2018" журналістам, яких об'єднали спільним визначенням "Вартові (Guardians)". До списку увійшов вбитий журналіст Джамаль Хашоґджі.
До нього також потрапили:
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- редакція американського видання The Capital Gazette, на співробітників якої напав озброєний чоловік;
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- журналісти Reuters Ва Лун і Кья Со Оо, яких засудили у М'янмі до 7 років ув'язнення за розслідування геноциду рохінджа;
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- журналістка Марія Ресса з Філіппін, відома критикою президента Родріго Дутерте і його кампанії "війни з наркотиками";
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- письменник та журналіст Аркадій Бабченко, який для розкриття замаху на нього брав участь в інсценуванні власного вбивства.
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На премію також було номіновано Володимира Путіна, Дональда Трампа та дружину британського принца Меган Маркл.