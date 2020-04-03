Ляшко сегодня поедет в Тернопольскую область, чтобы прояснить ситуацию с увольнением медиков

"Недавно я общался с руководством, с администрацией Монастыриской центральной районной больницы, спрашивал об информации, что там уволились медики. Информация была не подтверждена. Медики при обнаружении первого случая написали заявления, на следующий день они все вышли на работу, отозвали свои заявления. Чтобы более подробно пообщаться с медицинскими работниками - я сегодня отбываю в Тернопольскую область. чтобы посмотреть на месте, как идет подготовка, проблемные вопросы существуют и чтобы пообщаться не только с официальными отчетами от руководства области, от штабов, но и пообщаться непосредственно с медицинскими работниками", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что хочет увидеть проблемы на местах и сверить, соответствуют ли они тем документам, которые отчитываются на национальный уровень.

Напомним, фельдшеры и водители карет скорой помощи, так же, как и врачи, получат надбавки к зарплате.