Ляшко сьогодні поїде на Тернопільщину, щоб прояснити ситуацію зі звільненням медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко планує поїхати до Тернопільської області, щоб у Монастириській центральній районній лікарні поспілкуватись із медиками, які написали заяви на звільнення, коли з’явився перший випадок COVID-19, але потім вийшли на роботу. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Нещодавно я спілкувався з керівництвом, з адміністрацією Монастириської центральної районної лікарні, запитував про інформацію, що там звільнились медики. Інформація була не підтверджена. Медики при виявленні першого випадку написали заяви, на наступний день вони всі вийшли на роботу, відізвали свої заяви. Щоб більш детально поспілкуватись із медичними працівниками - я сьогодні відбуваю до Тернопільської області. Щоб подивитись на місці, як відбувається підготовка, які проблемні питання існують і щоб поспілкуватись не тільки з офіційними звітами від керівництва області, від штабів, а й поспілкуватись безпосередньо з медичними працівниками", - сказав Віктор Ляшко.
Він також додав, що хоче побачити проблеми на місцях і звірити, чи відповідають вони тим документам, які звітуються на національний рівень.
Нагадаємо, фельдшери та водії карет швидкої допомоги, так само, як і лікарі, отримають надбавки до зарплати.