Ляшко не простит Рыбалке его неадекватного поведения - политолог

"Безусловно, поведение Сергея Рыбалки абсолютно бессмысленно, абсолютно неадекватно, но такой уж он (речь идет о том, что Рыбалка разместил фотографии своей подруги на мультимедийных экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке, чем последняя хвалилась в соцсетях - ред.). Там вся партия таких чудаков у них. Конечно, опытный политик, который заботится о своем имидже и политическом будущем, такого бы не сделал. Но почему-то у него (у Рыбалки - ред.) такое впечатление, что если он депутат, то ему все можно. Депутаты почему-то не хотят думать о последствиях своих действий. Абсолютно ничего не просчитывают.

А Ляшко автократ и некий маленький диктатор. Если человек в его партии каким-то образом проявляет самостоятельность, то у него обязательно будут проблемы. В этом случае Ляшко наводит внутреннюю дисциплину в партии", - отметил эксперт.

По словам А.Кочеткова, нардепа С.Рыбалку вслед за И.Поповым (нардеп от "Радикальной партии", сын которого участвовал в нападении на супермаркет - ред.) О.Ляшко решил поставить на место.

"У Ляшко единоличная партия и некая бизнес-корпорация и исключить из партии Рыбалку он может. А вот забрать мандат - это проблема. Он (С.Рыбалка - ред.) должен сам написать заявление, что он выходит из фракции, и тогда его, может, смогут лишить мандата", - отметил политический эксперт.

Он также добавил, что к С.Рыбалке имеют претензии в Администрации Президента, из-за бизнеса.

Добавим, что бизнес семьи Рыбалок оказался в центре громкого скандала из-за торговли с оккупированными территориями. О таких фактах сообщило следствие СБУ. Два менеджера снековой компании Рыбалок по этому поводу уже арестованы и находятся в СИЗО.

Напомним, нардеп Сергей Рыбалка разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке для того, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. Соответствующие фото опубликовала сама Байбородина в социальных сетях.

Олег Ляшко по этому поводу заявил: "Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматься: или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде".