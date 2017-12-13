Ляшко не пробачить Рибалці його неадекватної поведінки - політолог

“Безумовно, поведінка Сергія Рибалки абсолютно безглузда, абсолютно неадекватна, але такий вже він є (йдеться про те, що Рибалка розмістив світлини своєї подруги на мультимедійних екранах Таймс-Сквер у Нью-Йорку, чим остання вихвалялася у соцмережах - ред.). Там вся партія таких диваків у них. Звісно, що досвідчений політик, який дбає про свій імідж і політичне майбутнє, такого не зробив би. Але чомусь у нього (у Рибалки - ред.) таке враження, що якщо він депутат, то йому все можна. Депутати чомусь не хочуть думати про наслідки власних дій. Абсолютно нічого не прораховують.

А Ляшко автократ і такий собі маленький диктатор. Якщо людина в його партії якимось чином виявляє самостійність, то в нього обов’язково будуть проблеми. У цьому випадку Ляшко наводить внутрішню дисципліну у партії”, - зазначив експерт.

За словами О.Кочеткова, нардепа С.Рибалку слідом за І.Поповим (нардеп від "Радикальної партії", син якого брав участь у нападі на супермаркет - ред.) О.Ляшко вирішив поставити на місце.

“У Ляшка одноосібна партія і така собі бізнес-корпорація і виключити з партії Рибалку він може. А от забрати мандат - це проблема. Він (С.Рибалка - ред.) повинен сам написати заяву, що він виходить із фракції, і тоді його, може, зможуть позбавити мандату”, - зазначив політичний експерт.

Він також додав, що до С.Рибалки мають претензії в Адміністрації Президента, через бізнес.

Додамо, що бізнес родини Рибалок опинився у центрі гучного скандалу через торгівлю із окупованими територіями. Про такі факти повідомило слідство СБУ. Два менеджери снекової корпорації Рибалок з цього приводу вже арештовані та перебувають у СІЗО.

Нагадаємо, нардеп Сергій Рибалка розмістив фото своєї подруги Анастасії Байбородіної на екранах Таймс-Сквер у Нью-Йорку для того, щоб привітати її з днем народження. Відповідні фото опублікувала сама Байбородіна у соціальних мережах.

Олег Ляшко з цього приводу заявив: “Пропоную Сергію визначитися, чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”.