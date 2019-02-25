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Ляшко не позволит замолчать тему подкупа избирателей за счет бюджета - эксперт

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Заявление министра МВД о выделении из госбюджета полутора миллиарда гривен на подкуп избирателей Администрацией Президента должно быть немедленно расследовано временной следственной комиссией парламента. Игнорирование руководством ВР требований Олега Ляшко приведет к непризнанию итогов голосования западными государствами и, как следствие, нелегитимности нового Президента Украины. Такого мнения придерживается журналист и политический эксперт Янина Соколовская, передает УНН.

По ее словам, требование Олега Ляшко к Андрею Парубию о незамедлительном формировании временной следственной комиссии по расследованию фактов выделения из госбюджета полутора миллиарда гривен на осуществление целенаправленной скупки голосов избирателей в пользу Петра Порошенко, наделено стратегическим для Украины смыслом.

“Все ради чего Украина выходила на Майдан — это справедливость выбора. В том числе — справедливость выбора руководства страны, выбора парламента, выбора самого пути страны. И если этот выбор фальсифицируется, и Аваков прав, утверждая, что в бюджете предусмотрено полтора миллиарда на подкуп избирателей, то этот инцидент безусловно надо срочно расследовать. Причем не после выборов, когда результаты будет невозможно изменить, а именно до выборов. Ляшко абсолютно прав, что необходимо срочно создавать временную следственную комиссию, которую надо ограничить во времени работы, чтобы результаты ее работы стали известны до дня голосования. Без выводов этой следственной комиссии ни один из представителей мирового сообщества не признает результаты президентских выборов в Украине. Президент Украины окажется нелегитимным. И если Запад его не признает наша страна окажется один на один с Россией”, — говорит Соколовская.

23 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о подготовке и начале реализации Администрацией Президента массовых схем подкупа избирателей. По его словам, на эти цели из государственного бюджета выделено 1,5 млрд грн.

25 февраля, в ходе согласительного совета Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к коллегам из других фракций и спикеру парламента Андрею Парубию с требованием незамедлительно расследовать озвученные министром факты в рамках временной следственной комиссии.

"У меня вопрос к главе парламента — а почему вы молчите? Почему вы с этой темы не начали сегодня свое выступление? Или вы считаете нормальным в стране после Революции Достоинства тратить миллиарды на подкуп избирателей? Высшее должностное лицо — министр внутренних дел говорит, что в бюджете заложены деньги на подкуп избирателей, а парламент молчит. Мы не дадим вам молчать! Мы зарегистрировали проект постановления и требуем срочно, на этой неделе, вызвать всех руководителей силовых структур в парламент и заслушать доклады о масштабном подкупе избирателей и фальсификации выборов. Я предлагаю коллегам сформировать временную следственную комиссию по вопросам проверки данных фактов", - заявил Олег Ляшко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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