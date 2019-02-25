Ляшко не дозволить замовчати тему підкупу виборців за рахунок бюджету - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Заява глави МВС про виділення з держбюджету півтора мільярда гривень на підкуп виборців Адміністрацією Президента має бути негайно розслідувана тимчасовою слідчою комісією парламенту. Ігнорування керівництвом ВР вимог Олега Ляшко призведе до невизнання підсумків голосування західними державами і, як наслідок, нелегітимність нового Президента України. Такої думки дотримується журналіст і політичний експерт Яніна Соколовська, передає УНН.
За її словами, вимога Олега Ляшка до Андрія Парубія про негайне формування тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів виділення з держбюджету півтора мільярда гривень на здійснення цілеспрямованої скупки голосів виборців на користь Петра Порошенка, наділене стратегічним для України сенсом.
"Все заради чого Україна виходила на Майдан - це справедливість вибору. У тому числі - справедливість вибору керівництва країни, вибору парламенту, вибору самого шляху країни. І якщо цей вибір фальсифікується, і Аваков має рацію, стверджуючи, що в бюджеті передбачено півтора мільярда на підкуп виборців, то цей інцидент безумовно треба терміново розслідувати. Причому не після виборів, коли результати буде неможливо змінити, а саме до виборів. Ляшко абсолютно правий, що необхідно терміново створювати тимчасову слідчу комісію, яку треба обмежити в часі роботи, щоб результати її роботи стали відомі до дня голосування. Без висновків цієї слідчої комісії жоден з представників світової спільноти не визнає результати президентських виборів в Україні. Президент України виявиться нелегітимним. І якщо Захід його не визнає - наша країна опиниться один на один з Росією", - говорить Соколовська.
23 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про підготовку та початок реалізації Адміністрацією Президента масових схем підкупу виборців. За його словами, на ці цілі з державного бюджету виділено 1,5 млрд грн.
25 лютого, під час погоджувальної ради Верховної Ради, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до колег з інших фракцій і спікера парламенту Андрія Парубія з вимогою негайно розслідувати озвучені міністром факти у рамках тимчасової слідчої комісії.
"У мене питання до глави парламенту - а чому ви мовчите? Чому ви з цієї теми не почали сьогодні свій виступ? Чи ви вважаєте нормальним в країні після Революції Гідності витрачати мільярди на підкуп виборців? Вища посадова особа - міністр внутрішніх справ говорить, що в бюджеті закладені гроші на підкуп виборців, а парламент мовчить. Ми не дамо вам мовчати! Ми зареєстрували проект постанови і вимагаємо терміново, на цьому тижні, викликати всіх керівників силових структур в парламент і заслухати доповіді про масштабний підкуп виборців і фальсифікації виборів. Я пропоную колегам сформувати тимчасову слідчу комісію з питань перевірки даних фактів", - заявив Олег Ляшко.