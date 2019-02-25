Ляшко не дозволить замовчати тему підкупу виборців за рахунок бюджету - експерт

За її словами, вимога Олега Ляшка до Андрія Парубія про негайне формування тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів виділення з держбюджету півтора мільярда гривень на здійснення цілеспрямованої скупки голосів виборців на користь Петра Порошенка, наділене стратегічним для України сенсом.

"Все заради чого Україна виходила на Майдан - це справедливість вибору. У тому числі - справедливість вибору керівництва країни, вибору парламенту, вибору самого шляху країни. І якщо цей вибір фальсифікується, і Аваков має рацію, стверджуючи, що в бюджеті передбачено півтора мільярда на підкуп виборців, то цей інцидент безумовно треба терміново розслідувати. Причому не після виборів, коли результати буде неможливо змінити, а саме до виборів. Ляшко абсолютно правий, що необхідно терміново створювати тимчасову слідчу комісію, яку треба обмежити в часі роботи, щоб результати її роботи стали відомі до дня голосування. Без висновків цієї слідчої комісії жоден з представників світової спільноти не визнає результати президентських виборів в Україні. Президент України виявиться нелегітимним. І якщо Захід його не визнає - наша країна опиниться один на один з Росією", - говорить Соколовська.

23 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про підготовку та початок реалізації Адміністрацією Президента масових схем підкупу виборців. За його словами, на ці цілі з державного бюджету виділено 1,5 млрд грн.



25 лютого, під час погоджувальної ради Верховної Ради, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до колег з інших фракцій і спікера парламенту Андрія Парубія з вимогою негайно розслідувати озвучені міністром факти у рамках тимчасової слідчої комісії.



"У мене питання до глави парламенту - а чому ви мовчите? Чому ви з цієї теми не почали сьогодні свій виступ? Чи ви вважаєте нормальним в країні після Революції Гідності витрачати мільярди на підкуп виборців? Вища посадова особа - міністр внутрішніх справ говорить, що в бюджеті закладені гроші на підкуп виборців, а парламент мовчить. Ми не дамо вам мовчати! Ми зареєстрували проект постанови і вимагаємо терміново, на цьому тижні, викликати всіх керівників силових структур в парламент і заслухати доповіді про масштабний підкуп виборців і фальсифікації виборів. Я пропоную колегам сформувати тимчасову слідчу комісію з питань перевірки даних фактів", - заявив Олег Ляшко.