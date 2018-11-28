Львовянин завоевал награду шахматного турнира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Львовский гроссмейстер Орест Грицак занял третье место на международном турнире “Heusenstamm Sparkassen Open 2018”, финишировавший в немецком городе Хойзенштамми, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинские шахматы”.
Наш земляк набрал 6 очков из 9-ти возможных, разделил 1-4 места и стал третьим по коэффициенту с 245-ти шахматистов, которые принимали участие в турнире.
Победа досталась Момчило Николов, “серебряная” ступенька у Кристофера Ноэ.
Добавим, что на 6-м месте — одессит Андрей Сумец, на 9-м — Ивано-Франковска Петр Голубка (у обоих — по 5,5 очка).