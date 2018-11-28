Львів'янин завоював нагороду шахового турніру в Німеччині

Наш земляк набрав 6 очок з 9-ти можливих, поділив 1-4 місця і став третім за коефіцієнтом із 245-ти шахістів, які брали участь у турнірі.

Перемога дісталася Момчілу Ніколову, “срібна” сходинка у Крістофера Ное.

Додамо, що на 6-му місці — одесит Андрій Сумець, на 9-му — івано-франківець Петро Голубка (в обох — по 5,5 очка).