Львів'янин завоював нагороду шахового турніру в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Львівський гросмейстер Орест Грицак посів третє місце на міжнародному турнірі “Heusenstamm Sparkassen Open 2018”, що фінішував у німецькому місті Хойзенштаммі, повідомляє УНН із посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Наш земляк набрав 6 очок з 9-ти можливих, поділив 1-4 місця і став третім за коефіцієнтом із 245-ти шахістів, які брали участь у турнірі.
Перемога дісталася Момчілу Ніколову, “срібна” сходинка у Крістофера Ное.
Додамо, що на 6-му місці — одесит Андрій Сумець, на 9-му — івано-франківець Петро Голубка (в обох — по 5,5 очка).