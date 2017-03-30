Львовянин погиб, выпав из окна на восьмом этаже
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львове погиб мужчина, упавший с восьмого этажа многоэтажки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
В полицию 29 марта около 22:00 поступило телефонное сообщение о том, что с балкона на восьмом этаже в многоквартирном доме по улице Кавалеридзе выпал человек.
Как выяснили правоохранители, 29-летний львовянин результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью. Перед этим погибший вместе с 30-летним владельцем квартиры и тремя приятелями употреблял спиртные напитки. Выйдя на незастекленный балкон, он сел на перила, не удержался и упал.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводятся следственные действия.
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