Львовянин погиб, выпав из окна на восьмом этаже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49296 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160732 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117715 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113190 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104708 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107185 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103667 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Львовянин погиб, выпав из окна на восьмом этаже

Львовянин погиб, выпав из окна на восьмом этаже

Киев  •  УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львове погиб мужчина, упавший с восьмого этажа многоэтажки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В полицию 29 марта около 22:00 поступило телефонное сообщение о том, что с балкона на восьмом этаже в многоквартирном доме по улице Кавалеридзе выпал человек.

Как выяснили правоохранители, 29-летний львовянин результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью. Перед этим погибший вместе с 30-летним владельцем квартиры и тремя приятелями употреблял спиртные напитки. Выйдя на незастекленный балкон, он сел на перила, не удержался и упал.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области.

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