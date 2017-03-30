Львів'янин загинув, випавши з вікна на восьмому поверсі

До поліції 29 березня близько 22:00 надійшло телефонне повідомлення про те, що з балкону на восьмому поверсі в багатоквартирному будинку по вулиці Кавалерідзе випав чоловік.

Як з’ясували правоохоронці, 29-річний львів’янин внаслідок падіння отримав травми, несумісні з життям. Перед цим загиблий разом із 30-річним власником квартири та трьома приятелями вживав спиртні напої. Вийшовши на незасклений балкон, він сів на перила, не втримався і впав.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНН, комунальник загинув під час виконання робіт на Одещині.