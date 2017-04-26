Львовяни почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Утром во львовских школах состоялся первый урок на тему “Колокола Чернобыля”. Памятные торжества состоялись возле памятного знака “Героям и жертвам Чернобыля”.

Небезразличные львовяне возложили цветы и зажгли лампадки у памятника. Священнослужители отслужили молебен. Участие в памятном вече приняли также и ликвидаторы Чернобыльской катастрофы.

“Трудно вспоминать те бурные времена. Тогда ставилась все на кон. В течение двух недель мы почти не спали, но понимали, что нужно спасать страну ”, - вспоминает ликвидатор Чернобыльской аварии Всеволод Смеречинский.

После в кинотеатре Довженко состоялась встреча местных властей с пострадавшими в результате Чернобыльской трагедии.

Напомним, 26 апреля несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы .