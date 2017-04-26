Львовяни почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня во Львове возле памятного знака “Героям и жертвам Чернобыля” состоялись мероприятия памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Утром во львовских школах состоялся первый урок на тему “Колокола Чернобыля”. Памятные торжества состоялись возле памятного знака “Героям и жертвам Чернобыля”.
Небезразличные львовяне возложили цветы и зажгли лампадки у памятника. Священнослужители отслужили молебен. Участие в памятном вече приняли также и ликвидаторы Чернобыльской катастрофы.
“Трудно вспоминать те бурные времена. Тогда ставилась все на кон. В течение двух недель мы почти не спали, но понимали, что нужно спасать страну ”, - вспоминает ликвидатор Чернобыльской аварии Всеволод Смеречинский.
После в кинотеатре Довженко состоялась встреча местных властей с пострадавшими в результате Чернобыльской трагедии.
Напомним, 26 апреля несколько сотен днепрян присоединились к панихиде по жертвам Чернобыльской катастрофы .