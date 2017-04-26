Львівяни вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Зранку у львівських школах відбувся перший урок на тему “Дзвони Чорнобиля”. Пам’ятні урочистості відбулися біля пам’ятного знаку “Героям та Жертвам Чорнобиля”.

Небайдужі львів’яни поклали квіти та запалити лампадки біля пам’ятника. Священнослужителі відправили молебень. Участь в пам’ятному віче взяли також і ліквідатори Чорнобильської катастрофи.

“Важко згадувати ті буремні часи. Тоді ставилось все на кін. Впродовж двох тижнів ми майже не спали, але розуміли, що потрібно рятувати країну”, — згадує ліквідатор Чорнобильської аварії Всеволод Смеречинський.

Опісля в кінотеатрі Довженка відбулась зустріч місцевої влади з постраждалими внаслідок Чорнобильської трагедії.

Нагадаємо, 26 квітня кілька сотень дніпрян приеднались до панахиди за жертвами Чорнобильської катастрофи.