Львовские спасатели нашли двух заблудившихся в горах

Вчера, 8 февраля в 22:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в районе горы Лопата заблудились двое туристов.

На поиски заблудившихся немедленно отправились спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы ГосЧС Украины. Поисковые работы заблудившихся туристов проводились между с. Каменка и г. Сколе в районе горы Лопата.

В 1:35 9 февраля найден мужчина, 1989 года рождения и в 02:10 нашли заблудившуюся женщину, 1989 года рождения.

Туристов доставили в Сколевскую центральную районную больницу с диагнозом: у мужчины обморожение двух нижних конечностей, у женщины - общее переохлаждение.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.