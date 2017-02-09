Львівські рятувальники знайшли двох туристів, що заблукали в горах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Львівщині рятувальники віднайшли двох заблукалих в горах туристів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Вчора, 8 лютого о 22:14 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у районі гори Лопата заблукали двоє туристів.
На пошуки заблукалих негайно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України. Пошукові роботи заблукалих туристів проводились між с. Кам’янка та м. Сколе в районі гори Лопата.
О 01:35 9 лютого знайдено чоловіка, 1989 року народження та о 02:10 знайдено заблукалу жінку, 1989 року народження.
Туристів доправлено в Сколівську центральну районну лікарню з діагнозом: у чоловіка обмороження двох нижніх кінцівок, у жінки — загальне переохолодження.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.