Львовские колядники поздравили бойцов АТО с Новогодними праздниками
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня творческая группа 58 дома офицеров (г. Львов) поздравила воинов-участников антитеррористической операции на востоке страны с Новогодними праздниками. Чтобы поддержать украинских военнослужащих коллектив преодолел полторы тысячи километров. Об этом УНН сообщили в пресс-центре АТО.
Как рассказал начальник дома офицеров Виталий Провозин, в презентованную праздничную концертную программу вошли украинские народные песни, колядки, юмор и новогодние поздравления.
"Во время новогоднего тура мы планируем посетить немало военных подразделений, которые защищают Украину в районе проведения антитеррористической операции. Кроме того мы передадим воинам много подарков от львовских волонтеров. Это сладости, вареники, мясные, колбасные изделия", - сообщил офицер.
В пресс-центре отметили, что первый концерт прошел с аншлагом. Громкими аплодисментами военнослужащие приветствовали артистов, с благодарностью дарили им цветы, вместе пели и танцевали.