Львівські колядники привітали бійців АТО з новорічними святами

Як розповів начальник будинку офіцерів Віталій Провозін, до презентованої святкової концертної програми увійшли українські народні пісні, колядки, гумор та новорічні вітання.

"Під час новорічного туру ми плануємо відвідати чимало військових підрозділів, які захищають Україну у районі проведення антитерористичної операції. Крім того ми передамо воїнам багато подарунків від львівських волонтерів. Це солодощі, вареники, м’ясні, ковбасні вироби, тощо", - повідомив офіцер.

У прес-центрі відзначили, що перший концерт пройшов з аншлагом. Гучними оплесками військовослужбовці вітали артистів, з вдячністю дарували їм квіти, разом співали та танцювали.