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Львівські колядники привітали бійців АТО з новорічними святами

Львівські колядники привітали бійців АТО з новорічними святами

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні творча група 58 будинку офіцерів (м. Львів) привітала воїнів—учасників антитерористичної операції на сході країни з Новорічними святами. Щоб підтримати українських військовослужбовців колектив подолав півтори тисячі кілометрів. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.

Як розповів начальник будинку офіцерів Віталій Провозін, до презентованої святкової концертної програми увійшли українські народні пісні, колядки, гумор та новорічні вітання.

"Під час новорічного туру ми плануємо відвідати чимало військових підрозділів, які захищають Україну у районі проведення антитерористичної операції. Крім того ми передамо воїнам багато подарунків від львівських волонтерів. Це солодощі, вареники, м’ясні, ковбасні вироби, тощо", - повідомив офіцер.

У прес-центрі відзначили, що перший концерт пройшов з аншлагом. Гучними оплесками військовослужбовці вітали артистів, з вдячністю дарували їм квіти, разом співали та танцювали.

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