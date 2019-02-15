Львовский сурок Маруся будет давать прогноз на весну

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"У львовян свои метеорологические пророки - сурки Маруси. Традиционно, во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре будут наблюдать за поведением сурков, которые предвещают весну на праздник Сретения. Существует примета: если сурок, выйдя из домика, увидит свою тень (на улице будет солнечно), то весна будет поздней. В народе этот день еще называют Зимобором, когда "зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать", - рассказал директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

В программе праздника, как отмечается, кроме весеннего прогноза сурка Маруси - и угощение весенними "жаворонками".

Напомним, сурок Тимка предсказал приход тепла в апреле - он очень быстро вернулся в нору, а это значит, что украинцев еще ждет 6 холодных недель.