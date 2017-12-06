Луценко заявил, что к концу дня Саакашвили получит подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что к концу дня экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили будет считаться подозреваемым. Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.
"До конца дня он будет считаться получил подозрение и его статус изменится на подозреваемого", - подчеркнул Луценко.
Напомним, что накануне Саакашвили пытались доставить в следственное управление СБУ однако сторонники освободили его из спецавтомобиля спецслужбы.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.