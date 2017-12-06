Луценко заявил, что к концу дня Саакашвили получит подозрение

"До конца дня он будет считаться получил подозрение и его статус изменится на подозреваемого", - подчеркнул Луценко.

Напомним, что накануне Саакашвили пытались доставить в следственное управление СБУ однако сторонники освободили его из спецавтомобиля спецслужбы.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.