Луценко заявив, що до кінця дня Саакашвілі отримає підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що до кінця дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі буде вважатися підозрюваним. Про це він заявив виступаючи з трибуни парламенту, передає кореспондент УНН.
"До кінця дня він буде вважатися таким, що отримав підозру і його статус зміниться на підозрюваний", - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, що напередодні Саакашвілі намагалися доправити до слідчого управління СБУ однак прихильники звільнили його зі спецавтомобіля спецслужби.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.